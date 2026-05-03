◆男子プロゴルフツアー中日クラウンズ第３日（２日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）前日サスペンデッドになった第２ラウンド（Ｒ）後に第３Ｒが行われ、１６位で出た片岡大育（３７）＝Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝が５バーディー、ボギーなしの６５をマークし、通算８アンダーでトップと４打差の７位に浮上した。２０１６年に勝利目前で逆転を許した大会でリベンジを目指す。６４で回った細野勇策（２３）＝