◆男子プロゴルフツアー 中日クラウンズ 第３日（２日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）

前日サスペンデッドになった第２ラウンド（Ｒ）後に第３Ｒが行われ、１６位で出た片岡大育（３７）＝Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝が５バーディー、ボギーなしの６５をマークし、通算８アンダーでトップと４打差の７位に浮上した。２０１６年に勝利目前で逆転を許した大会でリベンジを目指す。６４で回った細野勇策（２３）＝三共グループ＝が１２アンダーで単独首位。羽川豊以来、ツアー３５年ぶりの日本勢レフティーＶに王手をかけた。石川遼（３４）＝カシオ＝は４アンダーで３６位から１６位に順位を上げた。

片岡がボギーなしのプレーで、４打差の逆転圏内に浮上した。「今日一日、本当に完璧なゴルフだった。ショットもパットも安定していた」と自らに合格点を与えた。１番でピン右奧２・５メートルを決めきりバーディー発進。ティーショットを左に曲げた１５番パー５がこの日唯一のピンチだったが、２００ヤード残った第３打をグリーン左まで運び、４オン１パットでセーブした。

「何が何でも優勝したい」と力を込めたのは、２０１６年の悔しさのせいだ。２打差の単独首位で迎えた最終日。２打リードの１７番で、第１打を左に大きく曲げて痛恨のダブルボギー。プレーオフの末に金庚泰に敗れ、ゴルフ人生で初めて号泣した。「１回ちょっと勝ちかけたので。やっぱりあれは一生覚えている。コースに来る度に思い出す」

翌年は３位で最終日最終組に挑むも、伸ばしきれず４位に終わった。「自分に向いているコースだと思うので、チャンスを逃さないように。明日一日、大はまりを期待したい。パターに全集中したい」。１７年ダイヤモンドカップ以来のツアー４勝目へ、心は燃えている。（高木 恵）