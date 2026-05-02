台湾メディアの鏡報は4月30日、日本のネットユーザーの観光客に関する投稿がネット上で議論を呼んだと報じた。記事によると、この投稿はSNSのThreads（スレッズ）に最近あったもので、「信号が赤なのに観光客が道路で写真を撮っているのを見掛けた」という内容。投稿では運転手側が抱く不安への言及もあり、記事はこの投稿に日本のネットユーザーから多くのコメントが寄せられたと紹介した。記事はまた、「矛先を台湾人旅行者に向