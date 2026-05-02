歌手の和田アキ子が２日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに１０００回」に出演。同日に東京ドームで行われるボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）とＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）の戦いに言及する場面があった。リスナーから同試合に関するメッセージが寄せられると、和田は「どうなんだろう、予想がつかない」とコメント。井上とは