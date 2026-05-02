モータースポーツの最高峰、F1が1カ月ぶりに再開。F1™ 第4戦となるマイアミグランプリのスプリント予選が行われました。中東情勢の影響で約1カ月ぶりの開催となったF1。再開の舞台は市街地を駆け抜けるアメリカ・マイアミです。中断期間には各チームがマシンの大幅なアップデートを実施。スタートダッシュに成功したメルセデスの背中を追いかけました。この日行われたのは本戦の3分の1ほどの短い距離で争うスプリント予選。