F1が1カ月ぶりに再開　マイアミグランプリ　王者ノリスがスプリント予選ポール　アントネッリは2位と好走

モータースポーツの最高峰、F1が1カ月ぶりに再開。

F1™ 第4戦となるマイアミグランプリのスプリント予選が行われました。

中東情勢の影響で約1カ月ぶりの開催となったF1。

再開の舞台は市街地を駆け抜けるアメリカ・マイアミです。

中断期間には各チームがマシンの大幅なアップデートを実施。

スタートダッシュに成功したメルセデスの背中を追いかけました。

この日行われたのは本戦の3分の1ほどの短い距離で争うスプリント予選。

注目はメルセデスのK.アントネッリ選手（19）です。

日本グランプリを制し、史上最年少でドライバーズチャンピオンシップトップに躍り出た神童が圧巻の走りを見せました。

実況：

そして最後のコーナー！立ち上がったホームストレート！アントネッリ2番手！

中断前の勢いは衰えず、スプリント予選を2位でフィニッシュ。

そのアントネッリ選手を上回ったのが2025年のシーズン王者、マクラーレンのL.ノリス選手（26）でした。

実況：

さあノリス、トップに立ちます！27秒台！王者ノリスが今シーズン初めてスプリント予選ポールに輝きました。

再開レースで好スタートを切ったノリス選手が、スプリント決勝のポールポジション獲得です。