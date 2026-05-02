女優の川口葵（27）が2日、自身のインスタグラムを更新。夫の武尊（34＝team VASILEUS）の現役最後となった試合後の抱擁ショットを投稿した。「命懸けで戦って生きて帰ってきてくれて本当にありがとう。宇宙一かっこよかったずっとずっと頑張ってきた姿を見てきたからこの人が報われて本当に良かった」と思いをつづり、試合直後で汗だくの武尊とハグや握手し、安堵（あんど）の表情を見せたショットを公開した。夫を「幸せになって