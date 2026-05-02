女優の川口葵（27）が2日、自身のインスタグラムを更新。夫の武尊（34＝team VASILEUS）の現役最後となった試合後の抱擁ショットを投稿した。

「命懸けで戦って生きて帰ってきてくれて本当にありがとう。宇宙一かっこよかったずっとずっと頑張ってきた姿を見てきたからこの人が報われて本当に良かった」と思いをつづり、試合直後で汗だくの武尊とハグや握手し、安堵（あんど）の表情を見せたショットを公開した。

夫を「幸せになって欲しい人」とし「沢山素敵なお写真を撮ってくださっていたのでせっかくなので記念に載せました」とスポットライトを浴びた感動シーンを振り返った。

4月29日に東京・有明アリーナで行われた「ONE SAMURAI 1」で宿敵ロッタン・ジットムアンノン（タイ）に5回TKO勝ちし、ONEフライ級キックボクシング暫定世界王座を獲得した武尊。1日には都内で引退会見も行われ、川口も参加した。

自宅にベルトを飾る姿や、2人でベルトを手に笑顔を見せたツーショットも披露している。

ファンやフォロワーからも「素敵な夫婦で感動」「ふたりの最幸の笑顔がステキすぎる」「最強夫婦」「愛の力で勝てたよね」「宇宙一幸せですね」などのコメントが寄せられている。

川口は兵庫・明石市出身で、幼少期からキッズモデルなどの募集に応募、撮影し、15年にはフジテレビ主催の「お台場夢大陸Presents DMGオーディション」で応募者3000人の中からファイナリスト8人に選出されたこともある。19年には日本テレビ系バラエティー番組「幸せ！ボンビーガール」の企画で、「上京ガール」として採用され、出演。物件探しなどをする様子を放映され、番組内で所属芸能事務所が決定した。翌20年8月に「週刊プレイボーイ」でグラビア初登場。同10月に日本テレビ系「ヒルナンデス」でテレビ初出演。22年にアパレルブランド「LA.VIE.ELU」（ラ・ヴィ・エル）を発足してクリエーティブディレクター就任。23年12月に写真集「あおいのすがお。」を発売。25年7月に武尊との結婚を発表。趣味は料理、韓国ドラマ鑑賞。特技は書道、鉄棒、絶叫系乗り物。身長158センチ。血液型A。