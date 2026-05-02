ゴールデンウィークは2日から後半の5連休が始まり、観光地は多くの人でにぎわいました。各交通機関も混雑しました。2日午前10時の東京駅では、大きな荷物を持った人や家族連れが次々と新幹線に乗り込んでいく姿がみられました。ゴールデンウィーク期間中、全席指定席となっている「のぞみ」は、午後4時半時点で、東京発の下りがほぼ満席となっています。大阪へ向かう人からは「ユニバーサル・スタジオに行く。（Q. USJで楽しみにし