◇プロ野球 パ・リーグ オリックス 10-9 日本ハム(2日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムのドラフト3位ルーキー・大塚瑠晏選手が、9回裏2アウトから代打で起用されると、プロ初HRを放ちました。2点ビハインドで迎えた9回裏、マウンドにはオリックスの守護神・マチャド投手を迎えます。大塚選手は2球で2ストライクと追い込まれるも、2球のボールを見送って迎えた5球目。157キロのストレートを振り抜きました。打球はそのままラ