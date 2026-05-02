巨人戦の第5打席で右翼席へ運んだ■阪神 ー 巨人（2日・甲子園）阪神の佐藤輝明内野手が2日、甲子園球場で行われた巨人戦に「4番・三塁」で先発出場すると、8回の第5打席でリーグトップの8号ソロを放った。この日4安打とし、絶好調の“4割打者”の一発に甲子園は騒然となった。8回、先頭打者の佐藤はルシアーノが投じた152キロのフォーシームを強振した。打球は右翼スタンドへ飛び込む確信歩きの一発で、NPB+によると飛距離129