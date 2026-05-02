【モデルプレス＝2026/05/02】女優の木村文乃が5月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもが完食してくれた食事を公開した。【写真】38歳ママ女優「工夫が素晴らしい」子どもが完食したワンプレートご飯◆木村文乃、子ども完食の食事公開木村は「チビうさごはん」と記し、「ふりかけごはん サケと大根と昆布の煮物 きのこのおみそ汁 りんご」がワンプレートに盛り付けられた子どもの食事を公開。過去には木製のプレートに