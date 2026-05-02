1児の母・木村文乃、“プレート変えたら完食”子どもご飯公開「工夫が素晴らしい」「尊敬する」と反響
【モデルプレス＝2026/05/02】女優の木村文乃が5月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもが完食してくれた食事を公開した。
【写真】38歳ママ女優「工夫が素晴らしい」子どもが完食したワンプレートご飯
木村は「チビうさごはん」と記し、「ふりかけごはん サケと大根と昆布の煮物 きのこのおみそ汁 りんご」がワンプレートに盛り付けられた子どもの食事を公開。過去には木製のプレートに盛り付けた子どもの食事を多数投稿しているが、「煮物だからいつものうつわだとお汁が染みてしまうなーと気分転換がてら夫婦横丁に行ったときに見つけた動物たちの可愛いキッズプレートで出してみたら、食べるごとに見えてくる動物たちの絵に気付いて楽しくなってくれたのか、な、な、なんと完食してくれましたーー」と涙を流す絵文字をつけて子どもの完食への喜びをつづっている。
この投稿に、ファンからは「完食おめでとうございます」「丁寧な手作りご飯尊敬する」「料理によって器を変える工夫が素晴らしい」「楽しくなっちゃう子どもさん可愛すぎる」「栄養バランスバッチリな素敵な和食」などの声が上がっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「工夫が素晴らしい」子どもが完食したワンプレートご飯
◆木村文乃、子ども完食の食事公開
木村は「チビうさごはん」と記し、「ふりかけごはん サケと大根と昆布の煮物 きのこのおみそ汁 りんご」がワンプレートに盛り付けられた子どもの食事を公開。過去には木製のプレートに盛り付けた子どもの食事を多数投稿しているが、「煮物だからいつものうつわだとお汁が染みてしまうなーと気分転換がてら夫婦横丁に行ったときに見つけた動物たちの可愛いキッズプレートで出してみたら、食べるごとに見えてくる動物たちの絵に気付いて楽しくなってくれたのか、な、な、なんと完食してくれましたーー」と涙を流す絵文字をつけて子どもの完食への喜びをつづっている。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「完食おめでとうございます」「丁寧な手作りご飯尊敬する」「料理によって器を変える工夫が素晴らしい」「楽しくなっちゃう子どもさん可愛すぎる」「栄養バランスバッチリな素敵な和食」などの声が上がっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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