大阪府知事や大坂市長を務めた弁護士の橋下徹氏は2日までにXを更新。家事支援やベビーシッターの普及を後押しするため、政府がそれらの利用者への税制を優遇する制度を新設する方向で調整に入ったとする読売新聞の報道について触れ、「遅すぎる！」などとつづった。記事は、高市早苗首相の側近、佐藤啓官房副長官のインタビューの内容として報じられた。橋下氏は、「家事支援やベビーシッター利用で税制優遇、政府が調整…共働き世