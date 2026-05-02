＜NTTドコモビジネスレディス2日目◇2日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞大会2日目が悪天候のため中止となり、54ホールの短縮競技となった国内女子ツアーは、現在、第2ラウンド（R）が行われている。最終組が前半9ホールを終えた。【ライブ写真】リボンつけただけで…雰囲気激変2位から出た菅沼菜々が「67」をマークし、トータル12アンダー・単独首位に浮上している。2打差2位に天本ハルカ、後半をプレー中の