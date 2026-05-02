＜中間速報＞菅沼菜々が単独トップ 天本ハルカ、平塚新夢が2差追走
＜NTTドコモビジネスレディス 2日目◇2日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞大会2日目が悪天候のため中止となり、54ホールの短縮競技となった国内女子ツアーは、現在、第2ラウンド（R）が行われている。最終組が前半9ホールを終えた。
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2位から出た菅沼菜々が「67」をマークし、トータル12アンダー・単独首位に浮上している。2打差2位に天本ハルカ、後半をプレー中の平塚新夢が続いている。トータル9アンダー・4位に永井花奈、トータル8アンダー・5位タイに岡山絵里、藤田さいき、トータル7アンダー・7位タイにセキ・ユウティン（中国）、荒木優奈、ウー・チャイェン（台湾）、桑木志帆が続く。昨季女王の佐久間朱莉は前半をイーブンパーで回り、トータルイーブンパー・61位タイで後半へ向かった。第2R終了時点で60位タイまでに入った選手が、あすの決勝に進む。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には2160万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
NTTドコモビジネスレディス リーダーボード
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