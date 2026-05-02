フェラーリ・プロサングエのエクスクルーシブな新仕様「ハンドリング・スペチアーレ」が発表された。新仕様として大幅に変更されたのは、動的応答性の鍵を握るいくつかの要素だ。そのひとつがアクティブ・サスペンションのキャリブレーションで、ボディの動きが10％低減し、よりコンパクトな印象が強まるよう設計された。その結果、ドライバーの操作に対する応答がよりダイレクトになり、連続コーナーや素早い方向転換の際に、思い