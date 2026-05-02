山形新幹線は2日午前9時18分ごろ、米沢市の板谷駅と福島市の庭坂駅の間で倒木が確認されたため、上りの山形新幹線は新庄～福島駅間で運転を見合わせ、下りも一部列車に遅れや運休が発生しています。JR東日本山形支店によりますと、倒木の撤去作業が行われていますが、難航しているため、運転再開は午後２時になるということです。現場の画像からは木の枝が折れ、線路際のフェンスから垂れ下がっている様子が見られます。（画