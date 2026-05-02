工場で外国人労働者に無差別な暴行を加え、脳震とうなどの怪我を負わせた韓国人の工場管理者が逮捕の危機に直面している。【画像】韓国人が外国人労働者を虐待…フォークリフトで持ち上げ大爆笑4月30日、警察によると、華城（ファソン）西部警察署は同日、傷害の疑いがある40代の工場管理者Aに対する事前逮捕状を検察に請求した。Aは昨年11月、華城市の化粧品容器製造業者の寮で、20代のベトナム人労働者B氏の顔を拳で殴り、少なく