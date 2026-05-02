毎週土曜日 午前10時30分から日本テレビにて放送（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」。映像でもチェックしたい方はTVerにて：https://tver.jp/series/srgcg6j7uk5月2日（土）の放送では、全国の水族館を全て巡る“水族館巡りの神”こと新井竜実さんによる、4泊5日で沖縄の離島を巡る旅の模様・後編をお届けした。新井さんは検査機器メーカーに