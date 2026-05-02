母校は偏差値76俳優の内藤剛志（70）は大ベテラン。近年の出演作の大半は主演か準主演だ。6月公開の映画「劇場版旅人検視官 道場修作」も主演。だが、年下でキャリアも自分より短いダウンタウンの浜田雅功（62）のことを「師匠」と呼び続ける。その理由を深掘りすると、内藤の人間性の根幹部分が垣間見える。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】「ハートをあげる」「かわいいです」と反響…お茶目