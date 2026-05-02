ロシア南部の黒海に面する製油所では、ウクライナのドローン攻撃で先月から続いて4回目になる火災が起き、周辺では環境汚染も懸念されています。【映像】黒煙と炎が立ち上る製油所（現地の様子）ロシア国営のタス通信によりますと、南部トゥアプセにある製油所で1日、火災が発生しました。ウクライナからのドローン攻撃によるものとみられ、製油所近くで撮影されたとみられる映像では大きな黒煙が立ち上る様子が捉えられていま