“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！5月のピックアップアーティストとして、“新世代グローバルヒップホップグループ” H//PE Princess（ハイププリンセス）が登場する。日韓合同オーディション番組で結成されたデビュー直前の7人を、M:ZINE編集部員の若井滉斗（Mrs. GREEN A