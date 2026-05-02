2026年4月30日、中国メディア・観察者網は、日本の深刻な財政難の背景には、不都合な真実を拒絶し、調和を優先して改革を阻む日本人の歪んだ心理構造に根本的な原因があると報じた。記事は、円安の進行と国債の利払い負担の増大によって日本経済が「詰み」の状態にあり、利息が政府収入の4分の1を占める中で利上げもできず円安も止められないという、逃げ場のない行き止まりに陥っている惨状を指摘した。また、中央銀行が紙幣を増