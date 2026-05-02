2026年4月30日、中国メディア・観察者網は、日本の深刻な財政難の背景には、不都合な真実を拒絶し、調和を優先して改革を阻む日本人の歪んだ心理構造に根本的な原因があると報じた。

記事は、円安の進行と国債の利払い負担の増大によって日本経済が「詰み」の状態にあり、利息が政府収入の4分の1を占める中で利上げもできず円安も止められないという、逃げ場のない行き止まりに陥っている惨状を指摘した。

また、中央銀行が紙幣を増刷して国債を買い支えることで財政破綻をかろうじて回避しているものの、もはや国運の衰退を食い止める手段はなく、ただ事態が悪化するのを待つだけの絶望的な状況にあると伝えた。

そして、これほど明らかな経済的困窮が30年以上も放置され続けている理由について、日本社会が「不都合な真実」を拒絶し、集団の調和を最優先する特異な心理構造を持っていることに根本的な原因があると分析。表面的な礼儀正しさの裏に潜む閉鎖的な気質が世界の変化に対する認識を著しく歪ませており、自国の産業が崩壊の危機に瀕していてもなお、現状を直視できずに国内の心地よい物語の中に逃避していると論じた。

また、日本社会において論理的な正しさよりも「場の空気」を乱さないことが絶対的なルールとなっており、異論を唱える者を「非国民」と見なして排除する集団的な拒絶反応が強力に働いていることに言及。例えば、自動車産業の電動化戦略の失敗を指摘することさえ共同体の調和を破壊する行為として許容されず、社会的な制裁が論理的な反論よりも厳しく下されるために、真実に基づいた抜本的な改革議論が不可能になっているとの見解を示した。

さらに、専門家やエリート層が構造的な危機を十分に把握していながら、公の場では「日本は世界一流の技術を持つ先進国である」という建前を維持し続ける二重構造が、社会の自浄作用を奪う致命的な要因となっているとも分析。長期にわたる自画自賛の宣伝によって多くの国民が現実から目を背けており、失敗を認めることを拒む世論が政治家の行動を縛った結果、20年以上も有効な対策を打てずに先送りを繰り返す原因となったと評している。

記事は、国民の過度な自尊心と改革への強い拒絶が政治の再生能力を完全に奪っており、長年にわたる先送りの末に日本経済はもはや修復不可能な段階に至ったという厳しい見通しで締めくくった。（編集・翻訳/川尻）