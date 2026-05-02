「カージナルス−ドジャース」（１日、セントルイス）試合前に昨季、ドジャースに在籍し現在はカージナルスでプレーするダスティン・メイ投手にチャンピオンリングの贈呈式が行われた。フリーマンら主力野手陣が集まり、チャンピオンリングを贈呈すると右腕は満面の笑みを浮かべた。さらにロバーツ監督ともハグをかわし、集合写真では全員が穏やかな笑みを浮かべている。試合前練習では山本由伸投手と再会を喜び合い、談笑す