「カージナルス−ドジャース」（１日、セントルイス）

試合前に昨季、ドジャースに在籍し現在はカージナルスでプレーするダスティン・メイ投手にチャンピオンリングの贈呈式が行われた。

フリーマンら主力野手陣が集まり、チャンピオンリングを贈呈すると右腕は満面の笑みを浮かべた。さらにロバーツ監督ともハグをかわし、集合写真では全員が穏やかな笑みを浮かべている。試合前練習では山本由伸投手と再会を喜び合い、談笑するシーンもあった。

メイは昨季開幕直後、先発投手陣が崩壊する中で山本とともにローテを守った。２３年の右肘手術、２４年に患った食道疾患を乗り越え昨年４月１日のブレーブス戦で６８５日ぶりにメジャー復帰を果たし、５回１失点と好投。リハビリを支えた妻のアメリアさんとともに大きな注目を浴びた。

１９試合に登板し６勝７敗、防御率４・８５の成績を残し、７月末のトレード期限直前に若手有望株２人との交換トレードでレッドソックスに移籍していた。その後、昨オフにＦＡとなり、今季はカージナルスでプレー。６試合に先発して３勝２敗、防御率５・２８の成績を残している。