韓国の路上で、1匹の犬が走行中の車に繋がれ、並走して走る姿が捉えられた。運転者の中年女性は「散歩中だった」と主張した。4月30日、JTBC『事件班長』では、慶尚南道晋州市（キョンサンナムド・チンジュシ）のある道路で撮影された情報提供映像が公開された。それによると、情報提供者のAさんは同月26日朝、オートバイに乗っていたところ、窓の外にリードで繋いだ犬と一緒に道路を走る車を目撃した。犬は車の速度についていくた