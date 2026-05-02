多くの海外コーチのメソッドを現地で直接指導を受けてきた吉田洋一郎がその概要をアマチュアにもわかりやすく解説。 連載の第53回目は、科学的な統計分析によって「ストロークス･ゲインド」の発想を生み出しゴルフ界にデータ革命を起こしたマーク・ブローディのメソッドを紹介する。 メソッドを習得Step１ドライバーの飛距離と次打への影響を記入 ドライバーショットの飛距