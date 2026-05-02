メ～テレ（名古屋テレビ） 先月始まった自転車の「青切符制度」で愛知県内での摘発は1カ月で251件でした。 自転車の交通反則通告制度「青切符制度」は自転車の悪質な運転を取り締まる目的で先月1日から始まりました。 対象は16歳以上で信号無視など113の違反行為に反則金が課されます。 愛知県警によりますと県内で先月交付された青切符は251件で、一時不停止の違反が全体の7割以上を占めています。 岐阜県で