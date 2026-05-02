スポーツカーの定番から“ヒストリックカー”になった「R32 GT-R」日産は2026年4月14日、長期ビジョンの発表の場で、新型「スカイライン」のティザー画像を公開。大いに話題となりました。スカイラインといえば、超ハイパフォーマンスモデル「スカイライン GT-R」の存在が色濃く残っています。後継の「GT-R（R35型）」の生産が終了した現在、かつてのスカイラインの頂点であったGT-Rはその価値が再評価され、中古価格が高騰