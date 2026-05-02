子どもの健やかな成長を願う「こどもの日」。行事にちなんだメニューを食卓に取り入れて、お祝いムードを盛り上げてみませんか。そこで今回は、こどもの日に作りたいレシピ8選をご紹介。定番のかしわもちをはじめ、鯉のぼりや富士山をモチーフにした一品などが登場します。見た目のかわいさはもちろん、手軽に作れるレシピが勢ぞろい！■【手作りならではのおいしさ！】かしわもちこどもの日の定番といえば、かしわもち。上新粉と