かしわもち【材料】（10個分）上新粉 200g白玉粉 50g水 350ml練りこしあん(市販品) 適量柏の葉 10枚【下準備】1、練りこしあんは10等分しておく。2、柏の葉は水にさらして塩抜きをしておく。【作り方】1、耐熱ボウルに上新粉、白玉粉、水を入れてよく混ぜる。ふんわりラップをして電子レンジで3分加熱後、一度取り出して混ぜ、さらに3分加熱してぬれ布巾に取り出し、粗熱を取る。電子レンジは600Wを使用しています。2、(1)を生地がまとまるまでこねて、ラップで包んでそのまま放置してさらに冷ます。3、粗熱が取れたら生地を10等分し、練りこしあんを芯にしてくるむ。洗って水気をきった柏の葉で包んでできあがり。