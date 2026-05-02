東京農業大「食と農」の博物館に展示されたライオンの剥製＝4月24日、東京都世田谷区東京農業大「食と農」の博物館（東京都世田谷区）で、「猫×農学研究」をテーマにした企画展「猫のすゝめ」が開催中だ。動物行動学研究室の研究内容などを紹介し、猫の魅力を伝える。ライオンやヒョウといった大型ネコ科動物の剥製も置いた。8月30日まで。展示は、人間が農耕を始め、穀物を蓄えるようになった頃に猫との関わりが生まれたと考