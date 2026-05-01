北海道東部の羅臼町礼文町の国道335号で2026年4月30日正午前、軽乗用車がトラックと衝突した事故で、死亡したのは奈良県奈良市から来ていた加藤穂夏さん（23）と判明しました。加藤さんは知人女性(23)が運転する軽乗用車に同乗していて、意識不明の重体で病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。知人の女性も会話ができない状態でドクターヘリで病院に搬送されました。軽乗用車はレンタカーとみられ、警察は亡