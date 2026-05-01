日本水泳連盟の村松さやか常務理事が１日、都内で取材に応じた。ドーピング違反などによって資格停止処分を科された選手でも、競技開始日までに資格停止期間が終了していれば、大会に仮エントリーができる内規を定めた経緯について説明した。今季の日本代表選考を兼ねて開催された日本選手権（３月１９〜２２日）から、運用された。エントリー時点では資格停止中だった選手１人が、このルールを適用して出場し、愛知・名古屋ア