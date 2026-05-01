スタジオジブリの長編アニメ映画「耳をすませば」が1日、日本テレビ系「金曜ロードショー」（金曜後9・00）枠で3年半ぶりに放送された。ノーカットで、今回は13回目のテレビ放送。1995年7月に公開された近藤喜文監督（98年没、享年47）の傑作。巨匠・宮崎駿監督（81）が脚本・絵コンテを担当した。読書が好きなヒロインの中学3年生・月島雫は自分が借りた本の読書カードに必ず「天沢聖司」の名前を見つけ、自分と本の好みが