スタジオジブリの長編アニメ映画「耳をすませば」が1日、日本テレビ系「金曜ロードショー」（金曜 後9・00）枠で3年半ぶりに放送された。ノーカットで、今回は13回目のテレビ放送。

1995年7月に公開された近藤喜文監督（98年没、享年47）の傑作。巨匠・宮崎駿監督（81）が脚本・絵コンテを担当した。読書が好きなヒロインの中学3年生・月島雫は自分が借りた本の読書カードに必ず「天沢聖司」の名前を見つけ、自分と本の好みが似ている聖司にほのかな恋心を抱く…というストーリー。

俳優・高橋一生（45）が14歳だった時にバイオリン職人を目指しイタリアへ修行に行くという15歳の少年・天沢聖司の声を担当しており、声変わり前の貴重な声が楽しめると話題になっていた。

この日も放送がスタートするとX（旧ツイッター）のトレンドに即「 #耳をすませば」「天沢聖司」などがランクイン。

ネットでは「高橋一生...ぜんぜんわかんない」「え!?聖司くんて高橋一生だったの??知らなかった」「天沢聖司の声聞いても高橋一生が浮かばない」「高橋一生14歳マジか」「今回も天沢聖司の声って高橋一生だったの？と驚かれている方が沢山いらっしゃる」「高橋一生くんがこんなに有名な人になるとは公開当時想像もできませんでした」「本名陽子さんと高橋一生さんの声が本当に尊すぎて、何回見ても心が浄化される」などの声が上がっていた。