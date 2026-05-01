【MARVEL Tōkon: Fighting Souls】 8月7日 発売予定 価格：7,980円 「MARVEL Tōkon: Fighting Souls」の試遊ブースは東1エリアに設営されている ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、8月7日発売予定のプレイステーション 5/PC用格闘ゲーム「MARVEL Tōkon: Fighting Souls（マーベル闘魂ファイティングソウル）」の試