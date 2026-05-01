電子コミックを含め全世界で累計発行部数325万部を突破、アニメや映画、舞台などさまざまなメディアミックスが展開されてきた伝説漫画のドラマ化！ 鈴木福×あのW主演、ドラマ「惡の華」（毎週木曜深夜24時放送）。原作者の押見修造先生インタビュー【後編】。創作の源泉、そして原動力とは？【前編】では、同作に込められた思い、W主演の鈴木福×あのについて聞いた。【動画】追い詰められた2人はあの山の向こうへと向かう「惡の