奈良競輪のF1ナイターが1日、開幕した。S級予選の7Rは川越勇星（29＝神奈川）が制した。風が強く吹く中で、青木瑞樹（26＝岡山）が引っ張る中四国の3車ラインが逃げた。打鐘4番手の川越は最終2コーナーから発進して鮮やかに捲りを決め、番手の近藤隆司（42＝千葉）を少し引き離したままゴールした。引き揚げて第1声は「展開1本でした」。謙そんから語り始めたものの、快勝に手応えを感じている。「前回（名古屋G3）の最終日