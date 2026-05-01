サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーに就任したJI BLUEが歌う公式テーマソング「景色」のミュージックビデオが1日18時に公開された。ワールドカップに臨む日本代表の公式応援ソングになる。日本サッカー協会の宮本恒靖会長は「この楽曲を通じて描かれているのは、スタジアムだけでなく、日常の中でサッカーに心を重ねる人々の姿だと感じました。日本中のさまざまな場所で、年齢や立場を超えてSAMURA