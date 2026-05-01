JI BLUEが歌う日本代表公式テーマソング「景色」MV公開!JFA宮本会長「光景が自然と浮かんできます」
サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーに就任したJI BLUEが歌う公式テーマソング「景色」のミュージックビデオが1日18時に公開された。ワールドカップに臨む日本代表の公式応援ソングになる。
日本サッカー協会の宮本恒靖会長は「この楽曲を通じて描かれているのは、スタジアムだけでなく、日常の中でサッカーに心を重ねる人々の姿だと感じました。日本中のさまざまな場所で、年齢や立場を超えてSAMURAI BLUEの一つ一つのプレーに一喜一憂する――そんな光景が自然と浮かんできます。
サッカーはピッチの中だけで完結するものではなく、応援する一人一人の想いによって広がり、力を持つものです。この曲には、人とのつながりを生み出す力があると感じています。「みせてくれ」という言葉には、選手に託す期待だけでなく、ともにその瞬間を分かち合おうとする意思が込められているのではないでしょうか。その想いは、必ずチームの力になります。
この楽曲をきっかけに、ファン・サポーターの皆さんはもちろん、これまでサッカーに触れる機会が多くなかった人たちにも応援の熱が伝わり、日本中で同じ景色を見つめながら応援する輪が広がっていくこと、そしてその積み重ねが『最高の景色』へとつながっていく――そう強く願っています」とコメントしている。
日本サッカー協会の宮本恒靖会長は「この楽曲を通じて描かれているのは、スタジアムだけでなく、日常の中でサッカーに心を重ねる人々の姿だと感じました。日本中のさまざまな場所で、年齢や立場を超えてSAMURAI BLUEの一つ一つのプレーに一喜一憂する――そんな光景が自然と浮かんできます。
この楽曲をきっかけに、ファン・サポーターの皆さんはもちろん、これまでサッカーに触れる機会が多くなかった人たちにも応援の熱が伝わり、日本中で同じ景色を見つめながら応援する輪が広がっていくこと、そしてその積み重ねが『最高の景色』へとつながっていく――そう強く願っています」とコメントしている。