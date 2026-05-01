なりすましや偽造を防止！セキュリティシール
サンワサプライ株式会社は、クレジットカードのカード番号とセキュリティコードを隠せるシール「SL-8H-8」を発売した。なりすましや偽造防止のための連番を印字し、剥がすと再貼付が判別できる構造で貼り直しを防ぐ。本シールを貼り付けたまま、IC決済、タッチ決済、ATMでの使用が可能だ。
■二重のセキュリティで厳重に守る
16桁のクレジット番号の中央と、裏面の3桁のセキュリティコードを隠すことができる。万が一剥がした後に貼り直すと、表面が部分的に剥がれていることが目視で分かる。
■貼り付けたまま使える
シールを剥がす必要はなく、そのままIC決済、タッチ決済、ATMで使用できる。
■クレジットカードのカード番号とセキュリティコードを隠せるシール「SL-8H-8」
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