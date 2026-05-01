【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月8日19時から『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャルが放送。今回は「ラウール＆ダンス天才姉妹のチーム“Bumpy”再始動」「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」の豪華2本立てでオンエアとなる。 ■ラウール＆ダンス天才姉妹、再び世界一を目指す ラウールとダンス天才姉妹ほなつ（現在中学1年）・ゆいな（現在高