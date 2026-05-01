『それスノ』ラウール＆ダンス天才姉妹の4ヵ月間に完全密着！中村倫也＆神木隆之介はSnow Manとプレッシャーゲームに挑む

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5月8日19時から『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャルが放送。今回は「ラウール＆ダンス天才姉妹のチーム“Bumpy”再始動」「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」の豪華2本立てでオンエアとなる。

■ラウール＆ダンス天才姉妹、再び世界一を目指す

ラウールとダンス天才姉妹ほなつ（現在中学1年）・ゆいな（現在高校2年）の3人で組んだダンスチーム“Bumpy”が、1年4ヵ月ぶりに再始動。前回の日本予選大会で日本一となり、世界大会への切符を獲得し猛練習したラウールたちだったが、世界大会の直前、ラウールの腰の負傷というアクシデントにより、出場を辞退する結末に…。

その悔しい想いを払拭するため、Bumpyが再集結。世界中から約6万人が参加する世界最高峰のダンス大会で、再び世界一を目指す。今回は、再集結した3人が日本予選に挑むまでの4ヵ月間に完全密着した様子を届ける。

スタジオゲストには、前回も本企画を一緒に見守った木村佳乃、TAKAHIROが登場。全員が息を呑んで見守るなか、日本予選で優勝し、世界一への道を開くことはできるのか!?

■「10人連続完コピチャレンジ」に中村倫也＆神木隆之介が参戦

世の中にある、一見簡単に“出来そうだけど”実際にやってみたら“出来なさそう”なことや技にひとりずつ挑戦して成功、すなわち“完コピ”し、失敗することなく10人連続で成功を目指すチャレンジ企画「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」の第3弾。

ゲストには、『それスノ』3度目の出演となる中村倫也と、初登場の神木隆之介が参戦。Snow Manと共に、究極の連帯責任プレッシャーゲームに挑む。

(C)TBS

■番組情報

TBS『それSnow Manにやらせて下さいSP』

05/08（金）19:00～20:55

出演：Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）

スタジオゲスト：木村佳乃、TAKAHIRO

「10人連続チャレンジ」ゲスト：中村倫也、神木隆之介

■関連リンク

『それSnow Manにやらせて下さい』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/sore_snowman/