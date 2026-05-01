2026年4月のとある日の週末、山下達郎さんのライブ、【SGCホール有明こけら落としプレミアシリーズ TATSURO YAMASHITA LIVE at SGC HALL ARIAKE】へ行ってきました！これはテレビ朝日が2026年3月27日に開業した東京ドリームパークの新しい多目的ホールであるSGCホール有明の開業を記念した企画で、3月28日から4月29日までの期間に山下達郎さん以外にもB’zやサカナクションなど超豪華なアーティストが公演を行うというスペ