世界最高峰の総合格闘技団体である「UFC」（UltimateFightingChampionship）は6月20日（日本時間21日）、米ネバダ州ラスベガスのMETAAPEXで行われる「UFCファイトナイト」のメインでフライ級ランキング5位の堀口恭司（35＝ATT）と同2位のマネル・ケイプ（32＝アンゴラ）が対戦することが正式決定し、発表された。2025年にUFC第2章をスタートさせた堀口はタギル・ウランベコフに一本勝ちをし、ランキング入りを果たすと、