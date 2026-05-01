世界最高峰の総合格闘技団体である「UFC」（Ultimate Fighting Championship）は6月20日（日本時間21日）、米ネバダ州ラスベガスのMETA APEXで行われる「UFCファイトナイト」のメインでフライ級ランキング5位の堀口恭司（35＝ATT）と同2位のマネル・ケイプ（32＝アンゴラ）が対戦することが正式決定し、発表された。

2025年にUFC第2章をスタートさせた堀口はタギル・ウランベコフに一本勝ちをし、ランキング入りを果たすと、今年2月にはアミル・アルバジを破り、トップ5に食い込んだ。次戦でケイプを撃破すれば待望のタイトル挑戦が見えてくる。

RIZINで堀口と対戦経験のあるケイプは昨年12月にブランドン・ロイバルをKOしてランキングを2位に上げ、3試合連続でメインとなった。

堀口はケイプ戦が決定し、「皆さん、少しお待たせしましたが、次の試合が決まりました。日本時間6月21日、UFCファイトナイト・ラスベガス119でマネル・ケイプ選手と戦います。UFCに復帰してから初の5分5ラウンド、メインイベントでの試合なので、しっかりと、倒しにいきます！ 皆さん、応援よろしくお願いいたします！」とコメントした。