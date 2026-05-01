【第134話】 5月1日公開 □第134話「あんかけスパゲッティの流儀」を読む 【拡大画像へ】 双葉社は5月1日、塚原洋一氏（漫画）と臼井儀人氏（キャラクター原作）によるマンガ「野原ひろし 昼メシの流儀」第134話「あんかけスパゲッティの流儀」をwebアクションにて無料公開した。 今回は名古屋出張ではお決まりになっている「あんかけスパゲッティ」を食べに行く。こだわりのカスタ